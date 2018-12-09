FenerbahÃ§e tribÃ¼nÃ¼nde bÄ±Ã§aklÄ± kavga!

Fenerbahçe tribününde bÄ±çaklÄ± kavga!
Spor Toto Akhisar StadÄ±â€™nda Akhisarspor ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak olan maÃ§ Ã¶ncesi sarÄ±-lacivertlilerin bulunduÄŸu tribÃ¼nde Ã§Ä±kan kavgada bir taraftar kesici bir aletle yaralandÄ±.Â
Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 15. haftasÄ±nda Akhisarspor ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tribÃ¼nde kan aktÄ±. HenÃ¼z sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada bir kiÅŸi kesici bir aletle yaralandÄ±.
YaÅŸanan olaya Ã§evik kuvvet ve gÃ¼venlik gÃ¶revlileri hemen mÃ¼dahale ederken, yaralÄ± taraftar ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SaldÄ±rgan ÅŸahÄ±s ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
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