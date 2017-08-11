Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Giuliano'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı. Brezilyalı futbolcu bu akşam 18:20'da İstanbul'da!
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.
Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ayrıca Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği golcü futbolcu Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, İspanyol forvet Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
Futbolcumuz Roberto Soldado’nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır”.
Giuliano Victor De Paula
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR