Fenerbahçe transfer haberlerinde bugün! 16 Temmuz günün transfer haberleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe transfer haberlerinde bugün! 16 Temmuz günün transfer haberleri
GeriSpor Fenerbahçe transfer haberlerinde bugün! 16 Temmuz günün transfer haberleri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
16.07.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transfer haberlerinde bugün! 16 Temmuz günün transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe transfer haberlerinde bugün! 16 Temmuz günün transfer haberleri

Taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu Fenerbahçe'de, transfer gelişmeleri gündemin ilk maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. İç transferde Volkan Demirel ile başlayan Fenerbahçe, dış transferde ise genç futbolcuları kıskacına alıyor. Teknik Direktör Cocu'nun PSV'de olduğu gibi genç bir kadro oluşturmaya odaklandığı Fenerbahçe'de, kilit noktalarda ise tecrübeli isimlerle görüşülüyor. İşte, Fenerbahçe transfer haberleri ve iddialardan bazı detaylar

Fenerbahçe'de transfer iddiaları artarak devam ediyor. Bir süredir transfer görüşmelerini gençlere doğru yönelten Fenerbahçe, ihtiyaç olan mevkiler için görüşmelerini sürdürüyor. İşte, kulislerde konuşulan en son Fenerbahçe transfer haberleri

İspanyol forvet Paco Alcacer, Barcelona’nın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, Paco Alcacer’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. (Fanatik)

Fenerbahçe, savunma hattına yapacağı takviyeyi de kiralama yoluyla halletmenin peşinde. Bu bölge için listenin ilk sırasında Chelsea’nin yıldızı Kurt Zouma var. (Fanatik)

F.Bahçe golcü transferi için harekete geçti... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor. (Fotomaç)

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Everton'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu. (Fotomaç)

Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi.. (Takvim)

Giuiliano: Hakkındaki transfer haberlerini sosyal medyadan takip ettiğini aktaran Giuliano, Brezilya ve Almanya’dan kendisine teklif olduğuna ilişkin haberler çıkmasına rağmen kimsenin menajeriyle iletişime geçmediğini kaydetti. Giuliano, "Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe’de çok mutluyum. Geçen yıl burada iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe’de bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Radu: Sarı Lacivertli ekibin Lazio'da forma giyen Stefan Radu ile ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Matteo Materazzi'den konuyla ilgili açıklama geldi.İtalyan gazetesine röportaj veren Materazzi, "Radu şu anda Lazio'da olmaktan dolayı mutlu. Fenerbahçe'nin ilgisi var.Ancak resmi bir gelişme olmadı. Radu'nun kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi var ve mutlu ama geleceği hakkında da farklı bir düşüncesi olabilir." ifadelerini kullandı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe transfer haberlerinde bugün! 16 Temmuz günün transfer haberleri

Büyük şok! Yıldız futbolcu 5 hafta yok...

Titi'ye Trabzonspor kancası

Rıza Çalımbay: "Bu sene üst sıralara oynamak istiyoruz"