Fenerbahçe transfer haberlerinde bugün! 16 Temmuz günün transfer haberleri
Taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu Fenerbahçe'de, transfer gelişmeleri gündemin ilk maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. İç transferde Volkan Demirel ile başlayan Fenerbahçe, dış transferde ise genç futbolcuları kıskacına alıyor. Teknik Direktör Cocu'nun PSV'de olduğu gibi genç bir kadro oluşturmaya odaklandığı Fenerbahçe'de, kilit noktalarda ise tecrübeli isimlerle görüşülüyor. İşte, Fenerbahçe transfer haberleri ve iddialardan bazı detaylar
Fenerbahçe'de transfer iddiaları artarak devam ediyor. Bir süredir transfer görüşmelerini gençlere doğru yönelten Fenerbahçe, ihtiyaç olan mevkiler için görüşmelerini sürdürüyor. İşte, kulislerde konuşulan en son Fenerbahçe transfer haberleri
İspanyol forvet Paco Alcacer, Barcelona’nın gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, Paco Alcacer’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. (Fanatik)
Fenerbahçe, savunma hattına yapacağı takviyeyi de kiralama yoluyla halletmenin peşinde. Bu bölge için listenin ilk sırasında Chelsea’nin yıldızı Kurt Zouma var. (Fanatik)
F.Bahçe golcü transferi için harekete geçti... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor. (Fotomaç)
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Everton'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu. (Fotomaç)
Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi.. (Takvim)
Giuiliano: Hakkındaki transfer haberlerini sosyal medyadan takip ettiğini aktaran Giuliano, Brezilya ve Almanya’dan kendisine teklif olduğuna ilişkin haberler çıkmasına rağmen kimsenin menajeriyle iletişime geçmediğini kaydetti. Giuliano, "Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe’de çok mutluyum. Geçen yıl burada iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe’de bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Radu: Sarı Lacivertli ekibin Lazio'da forma giyen Stefan Radu ile ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Matteo Materazzi'den konuyla ilgili açıklama geldi.İtalyan gazetesine röportaj veren Materazzi, "Radu şu anda Lazio'da olmaktan dolayı mutlu. Fenerbahçe'nin ilgisi var.Ancak resmi bir gelişme olmadı. Radu'nun kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi var ve mutlu ama geleceği hakkında da farklı bir düşüncesi olabilir." ifadelerini kullandı.
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