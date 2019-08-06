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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka ve Kolarov’da işlem tamam

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Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka ve Kolarov’da işlem tamam

Fenerbahçe, savunma hattındaki eksikleri gidermek için yoğun mesaide.

Savunmasındaki zaaf, hazırlık maçlarında bir kez daha gündeme oturan Fenerbahçe, çözüm olarak baktığı Zanka ve Kolarov’un transferini büyük ölçüde bitirdi. Borussia Dortmund’un önerdiği Ömer Toprak ise beklemede tutuluyor.

Hazırlık maçlarında kötü bir performans sergilerken, en önemli sorunu savunmasında yaşayan Fenerbahçe, lig başlamadan stoper transferlerini tamamlamak adına yoğun çalışma yürütüyor. Aleksandar Kolarov’un kendisiyle anlaşan ve bir süredir kulübü Roma ile pazarlık yürüten sarı lacivertliler, bu transferi hemen hemen tamamladı.

33 yaşındaki Sırp yıldızın transferinin bu hafta açıklanması beklenirken, transferin uzamasının en önemli nedeninin, maliyeti düşürme çalışmaları olduğu öğrenildi.

Hareketli günler

Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Zanka için de önemli mesafe aldı. İngiliz ekiplerinin de ilgi gösterdiği Zanka’ya, takımının yeni sezon listesinde forma numarası verilmezken oyuncunun ayrılığının kesinleştiği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin son günlerdeki yoğun temaslarının sonuç verdiği ve başarılı futbolcunun da kısa sürede İstanbul’a getirileceği ifade edildi. Öte yandan, Borussia Dortmund’un, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği stoper Ömer Toprak’ı Fenerbahçe’ye önerdiği ve başarılı oyuncunun diğer transferlerin durumuna göre gündeme alınabileceği öğrenildi.

Zanka adını filmden aldı

Tam adı Mathias Jattah-Njie Jorgensen olan 1990 dogumlu 1.91’lik savunmacı Zanka, eski takımı Copenhagen FCN’in kaptanlığını yaptı. Danimarka Genç Milli Takımı’nda da oynayan siyahi oyuncu, Zanka ismini, bir komedi filminden aldı. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen Zanka’nın tek olumsuz yanı olarak biraz ağır olması gösterilirken, bu açığını pozisyon bilgisiyle kapatabildiği belirtiliyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka ve Kolarov’da işlem tamam

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