Fenerbahçe transfer haberleri | Sol bekte B planı ortaya çıktı
İlk önceliği olan Aleksandar Kolarov transferini bitiremeyen Fenerbahçe, Lazio'da Rıza Durmisi'ye yönelmişti. Sarı-lacivertlilerin B planı da ortaya çıktı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lazio takımında top koşturan Rıza Durmisi görüşmelerinde henüz istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, bu transferi bitiremezse Fabio Coentrao'ya yönelecek.
Lazio'nun ve Durmisi'nin Fenerbahçe'den yeni bir teklif beklediği ifade edilirken, Roma temsilcisinin bonservis olarak 5 milyon Euro talep ettiği ve oyuncuyu bu rakamın altında elden çıkarmayı düşünmediği dile getirildi.
Öte yandan haberde sarı-lacivertlilerin, Durmisi yerine bonservisi elinde olan Fabio Conetrao'ya yönelebileceği yazıldı.
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