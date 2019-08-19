Fenerbahçe transfer haberleri | Sami Khedira geleceği ile ilgili son noktayı koydu!
Adı Fenerbahçe ile anılan Sami Khedira, Juventus'ta kalacağını açıkladı. Sakatlığını tamamen attığını ifade eden Alman futbolcu, form olarak da yüzde yüz hazır olduğunun altını çizdi.
Khedira, "Dizim şu an iyi durumda. Kendimi tamamen hazır hissediyorum. Geçen sezon talihsizlikler yaşadım; ama bu yıl formumun zirvesine çıkmayı bekliyorum. Üst seviyede 1, 2 veya 3 yıl oynayabilirim" diye konuştu.
Khedira, "Transfer dönemi boyunca hiçbir kulüple görüşmedim. Benim para için kaldığımı söylediler ama ben para için değil başarı için oynuyorum. Bu takım ve şehir için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.
De Ligt ve Cristiano Ronaldo gibi üst düzey futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için aldındığını dile getiren 32 yaşındaki yıldız, "Sarri'nin oyun tarzı Allegri'den çok farklı. Bu yüzden birtakım zorluklar yaşıyoruz. Daha prese dayalı, tutkulu ve aklı ön planda tutan bir futbol aşılamaya çalışıyor" dedi.
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