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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transfer haberleri | Luiz Gustavo'da mutlu son yakın, Volkan Demirel ise...

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Hücum hattında Muriqi’ye iyi bir alternatif arayan Fenerbahçe, 35 kez A milli formayı giyen Mevlüt Erdinç’i 2 yıllığına renklerine bağladı. Alacaklarına karşılık Başakşehir’in bonservisini verdiği tecrübeli oyuncunun yıllık 1 milyon 250 bin Euro alacağı öğrenildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi’den sonra ezeli rakibi Galatasaray’a transferde bir çalım daha attı ve bir süredir sarı kırmızılıların gündeminde olan Mevlüt Erdinç’le 2 yıllığına anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu sağlık kontrolünden geçip sarı lacivertli formayı giydi. Başakşehir’de kadroda düşünülmeyen, geçen sezonu da Antalyaspor’da kiralık geçiren 32 yaşındaki oyuncu, alacaklarına karşılık İstanbul ekibinden bonservisini aldı. Futbolcunun Fransız menajeriyle masaya oturan yönetim, yıllık 1 milyon 250 bin Euro garanti paraya anlaşma sağladı. Mevlüt’ün G.Saray ile 700 bin Euro’ya anlaştığı öne sürülmüştü.

VOLKAN İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Başakşehir’e 2017-18 sezonu başında Hannover’den gelen ancak burada umduğunu bulamayan Mevlüt geçen sezon kiralık oynadığı Antalya’da 27 maçta 14 gol, 3 asistle oynamıştı. Forma giymek için sabırsızlandığını belirten Mevlüt, “Hedefim şampiyon olmak” dedi. Öte yandan Fenerbahçe, 2 Eylül Pazartesi günü transfer döneminin bitecek olmasından dolayı Volkan Demirel konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor. Bu sezon kaleyi Altay ve Harun’a teslim etme kararı alan sarı lacivertliler, Demirel’e oyuncu-antrenör pozisyonu teklif edecek. 3. kaleci olarak takıma ‘ağabeylik’ etmesi planlanan Volkan’ın da teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Anlaşma sağlanamazsa Volkan, kaleci tekliflerini değerlendirecek.

LUIZ GUSTAVO’DA MUTLU SON ÇOK YAKIN

Transfer döneminde kadrosuna iyi bir ön libero katmak isteyen Fenerbahçe, Fransa 1. Ligi ekiplerinden Olympique Marsilya’da forma giyen Luis Gustavo’yu transfer etmek üzere önemli bir adım attı. Fransız basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe’nin son yaptığı teklif, Marsilya’nın isteği olan 6 milyon Euro’ya yaklaştı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden L’Equipe’in muhabiri, konuyla ilgili olarak “Marsilya Kulübü içindeki kaynaklarımız, Luiz Gustavo için Fenerbahçe ile anlaşmanın yakın olduklarını, sadece küçük detayların kaldığını söyledi” ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini kulüp yönetimine ilettiği ve bunun da transferin gerçekleşme ihtimalini yükselttiği belirtildi.

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