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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transfer haberleri | Kolarov açmazı

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Fenerbahçe transfer haberleri | Kolarov açmazı

Sarı lacivertli kulübün uzun süredir peşinde olduğu Kolarov’da beklenen gelişme henüz sağlanamadı çünkü kulübü Roma, yapılan teklifi düşük buldu. İtalyanlar artış talep ederken, Fenerbahçe de beklemeye karar verdi.

Fenerbahçe , transfer sezonunun başlangıcından itibaren Roma’nın 33 yaşındaki Sırp sol beki Aleksandar Kolarov’u kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor... Sarı lacivertlilerin şu ana dek yaptığı pek çok hamle, transferin nihayete ermesini sağlayamadı. Ancak yakın geçmişte oyuncunun menajerinin birkaç kez İtalya’ya gidip gelmesi ve teklifleri yenilemesi mesafe kat edilmesine yol açtı.

Teklifi reddetiler

Kolarov’un ağabeyi ve menajerini Anadolu Efes serisinde ağırlayan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla bir problemi yok. Çünkü Aleksandar Kolarov, sarı lacivertli formayı giymeyi fazlasıyla istiyor. Fakat Roma yönetiminin istekleri var... Oyuncunun bonservisini aldığı takdirde kendisine ödenecek 2 milyon Euro’luk imza parası, Roma Kulübü’ne bonservis bedeli olarak önerildi ve reddedildi.

Tek savunma tercihi

İtalyan kulübü, Fenerbahçe’den bonservis rakamını yükseltmesini talep etti. ‘Sattığın kadar al’ zorunluluğu dolayısıyla dikkatli hareket eden ve stopere, ön liberoya ve forvete de takviye arzulayan Fenerbahçe’nin, bu gelişme üzerine beklemeye geçtiği belirtildi. Yönetimin, gelişmelere göre sol stoper de oynayabilen oyuncuyu ‘tek savunma tercihi’ hâline getirebileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Roma Kulübü ortak noktayı bulursa Aleksandar Kolarov daha erken bir tarihte de Türkiye’ye gelebilir. Ancak orta yola girilemediği takdirde, 2 Eylül’de sona erecek transfer sezonunun son haftasına dek beklenebileceği öne sürüldü. Ön libero transferinde de, mutlaka kiralık olarak alınabilecek bir ismin tercih edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

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