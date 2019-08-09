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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe transfer haberleri | Fener Zanka'ya kavuştu! Sırada Kjaer var

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Fenerbahçe transfer haberleri | Fener Zanka'ya kavuştu! Sırada Kjaer var

Güçlü fiziği ve tecrübesiyle dikkat çeken 1.91'lik Zanka'nın transferini bitiren F.Bahçe, Sevilla'da forma giyen Kjaer'le de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol kulübüyle el sıkışan sarı lacivertliler, Kjaer'i ikna etmeye çalışıyor.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Zanka (Mathias Jorgensen) İstanbul'a getirdi. Sabah 04.30'da Londra'dan İstanbul'a gelen Zanka'yı sportif direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki karşıladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için Huddersfield ile 2 milyon Euro karşılığında anlaştığı belirtildi. 29 yaşındaki stoper sağlık kontrolünün ardından sarı lacivertli kulüple 3 senelik sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Daha önce Kopenhag ve PSV'de oynayan Zanka, 2017'de 2.7 milyon Euro'ya Huddersfield'a transfer oldu.

Kjaer Fenerbahçe’yi ipten aldıFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Ukraynatemsilcisi Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sonaerdi. Mücadelede dakikalar 52’yi gösterdiği sırada Ukrayna ekibi DmytroGrechyshkin’i golüyle 1-0 öne geçti.
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Sol bek adayı Umut'a 2 teklif daha

ZANKA'nın gelişinin ardından Fenerbahçe'de gözler savunmaya yapılacak diğer transferlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin öncelikli hedefi, Danimarka Milli Takımı'nda Zanka ile beraber oynayan Simon Kjaer. Futbolcunun kiralanması konusunda Sevilla ile el sıkışan yönetim, yıllık 4 milyon Euro'ya yakın para
talep eden Kjaer'in ücretini indirmeye çalışıyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Bursasporlu Umut Meraş'a Fransa'dan iki teklif daha geldi. Fransa 2. Ligi'nden Le Havre'ın, bonservisi için 1.3 milyon Euro teklif ettiği oyuncuya, 1. Lig ekiplerinden Nice ve Lille de talip oldu.

ZANKA'NIN ARTILARI VE EKSİLERİ

HAVADA BAŞARILI

1,91 metrelik dev stoper hava toplarında çok etkili.

FARK YARATIR

Özellikle tempolu ve çekişmeli maçlarda fark yaratabilir.

DEFANSIN LİDERİ

Üç farklı ligde oynadı. Savunmanın liderliğini yapabilir.

TRİBÜNÜ ATEŞLER

Taraftarla diyaloğu iyidir. Tribünleri ateşlemesini bilir.

KONSTANTRASYON

Maçın gidişatına göre konsantrasyon kaybı yaşayabiliyor.

SKOR ÜRETEBİLİYOR

Hücumdaki duran toplarda skor ya da asist üretebiliyor.

BASKI KURAR

Markajda başarılıdır, rakip forvetler üzerinde baskı kurar.

ÇABUK VE SERİ

İri fiziğine oranla son derece çabuk ve seri bir stoper.

İYİ ÖN LİBERO ŞART

Geriden oyun kurmada zayıf. Önüne iyi bir ön libero şart.

HAKEM SORUNU

Hakemlerle çok konuşur, bu durum problem yaratabilir.

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