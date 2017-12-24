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Fenerbahçe transfer edemedi, Manchester City'ye gidiyor!

Manchester City sezon başında Fenerbahçe’nin de transfer gündemine gelen Brezilyalı oyuncuyu yakından takip ediyor.

Hürriyet Haber
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Premier Lig’de üst üste 17. maçını da kazanarak rakiplerine gözdağı vermeye devam eden Manchester City gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı.

Shakhtar'dan 3. orta saha transferi!

ESPN’in haberine göre İngiliz ekibi, gelecek sezon için Shakhtar Donetsk forması giyen Fred’i transfer etmeyi düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Shakhtar Donetsk maçlarında 24 yaşındaki orta sahanın performansına hayran kalan Pep Guardiola’nın bu transfer için oldukça istekli olduğu ve Brezilyalı oyuncuyu Fernandinho’ya alternatif olarak düşündüğü kaydedildi.

City daha önce de Shakhtar Donetsk'ten Elano ve Fernandinho gibi iki önemli orta sahayı transfer etmişti.

Brezilya Milli Takımı formasını 6 kez terleten Fred Haziran 2015’ten bu yana ise forma giyemiyor.

Fenerbahçe de istemişti ancak...

2016’da doping kullandığı gerekçesiyle 6 ay ceza alan yıldız oyuncu sezon başında Fenerbahçe’nin de gündemine gelmişti. O dönem Josef’in yerine düşünülen Fred maliyet gerekçesiyle transfer edilememişti. (Ajansspor)

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