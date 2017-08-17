Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Ligde 20 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş: Alper Ulusoy
19 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.45 Bursaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe: Özgür Yankaya
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler