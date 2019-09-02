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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.09.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır damgası

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Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile oynana karşılaşmanın yıldızı oldu. Genç eldiven, yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekti.

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu beraberlikle puanını 5’e yükselten ve yenilmezliğini sürdüren bordo-mavili takım, rakibine de bu sezon ilk puan kaybını yaşattı. Trabzonspor, milli takım arasına 5 puan ile 5. sırada girdi.

Uğurcan Çakır ön plana çıktı

Bordo-mavili takımın genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maça yaptığı kurtarışlar ile damga vurdu. Uğurcan, sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci ile karşı karşıya olmak üzere, birçok tehlikeli pozisyonda kalesini gole kapatmayı başardı.

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Ekuban ligdeki ilk golünü attı

Trabzonspor’un Ganalı hücum oyuncusu Caleb Ekuban, Süper Lig’de bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe’ye attı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Avdijaj’ın sağ kanattan yaptığı ortada, kafa vuruşu ile attığı gol ile takımına beraberliği getirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde 4 golü bulunan Ekuban, bu sezon bordo-mavili forma ile attığı gol sayısını 5’e yükseltti.

Ünal Karaman’ın hamleleri

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. İkinci yarıya Avdijaj’ı kenara alarak başlayan Karaman, Doğan Erdoğan’ı sahaya sürdü. 71. dakikada ikinci oyuncu değişikliğini yapan Ünal Karaman, Abdülkadir Parmak’ın yerine Yusuf Sarı’ya şans verdi. Mücadelenin 82. dakikasında ise Alexander Sörloth kenara gelirken, genç oyuncu Koray Kılınç oyuna girdi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır damgası

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