Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.





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