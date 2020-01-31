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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam...

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır! Deplasmana yolculuk bu akşam...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır Deplasmana yolculuk bu akşam...

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