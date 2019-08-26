Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Son 10 maç detayı
Süper Lig'de puan durumunu yeniden belirleyecek olan Fenerbahçe Trabzonspor maçı, birçok futbolseverin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Kadıköy'de oynanacak son mücadelede eşitliği bozamayan ekipler, bu hafta galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması hakkında bazı bilgiler
Son 10 maçta Trabzonspor karşısında sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, bu mağlubiyeti ise geçtiğimiz sezon almıştı. Son 10 maçın 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısındaki son galibiyetini 2016/2017 sezonunda aldı. Peki, galibiyet için en iyi kadroların sahada olacağı Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor.
En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.
Altı aydır mağlubiyet görmeyen Karadeniz ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.
20 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, geçen sezon Ümraniyespor maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, bu sezon ise hazırlık, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı. 4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.
LİGDE DE YENİLMİYOR
Trabzonspor, lig maçlarında ise 6 ayı aşkındır yenilgi yüzü görmedi.
En son geçen sezon 16 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Karadeniz ekibi, 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
SAHASINDA 7 MAÇTIR KAZANIYOR
Trabzonspor, sahasında son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sahasında oynadığı 6 lig, 1 Avrupa kupası olmak üzere 7 karşılaşmada galip geldi.
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