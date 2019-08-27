Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Yeni sezonda 4 puan toplayan sarı lacivertli kulüp, bu hafta şampiyonluk mücadelesinde, son maçta Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, taraftarların nefeslerini tuttuğu karşılaşmaya dair bilgiler.
Bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe Trabzonspor maçı, birçok taraftarın gündeminde yer almaya başladı. Kadıköy'de kendi evinde son mücadelede eşitliği bozamayan Fenerbahçe, daha önce son 10 maçın 6'sında Trabzonspor'la beraberlik yakalamıştı. Futbolseverlerin yakından takip edeceği dev mücadeleye kısa süre kala, maçın tarih ve saat bilgileri merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması hakkında detaylar.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor.
En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.
Altı aydır mağlubiyet görmeyen Karadeniz ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.
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