Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte bilet fiyatları

TFF Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı. Ligin 2. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı.

Müsabaka biletleri yarın yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için, 16 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için, 17 Ağustos Perşembe gününden itibaren de genel satışa açılacak.



Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALTI A-B-H-I BLOK: 180,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALTI C-G BLOK: 200,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALTI D-F BLOK: 230,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 275,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 300,00 TL

1907 TRİBÜNÜ: 400,00 TL

Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti, Süper Lig'in büyük rekabetlerinden biridir. İki Türkiye takımının yaptığı 117 maçta en çok kazanan taraf, 47 galibiyetle Fenerbahçe'dir.

Fenerbahçe Trabzonspor rekabeti

İki takım futbol tarihinde ilk kez Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.[1] Fenerbahçe’nin ilk kez Trabzon’a gitmesinden dolayı maçta seyirci ve hasılat rekoru kırılmıştır. Maçı 15 binin üzerinde seyirci izlemiş ve 160 bin Lira bilet geliri elde edilmiştir. Trabzonspor maç boyunca 6 köşe vuruşu ve 6 faul, Fenerbahçe ise dokuz faul atışına karşılık köşe vuruşu kullanamamıştır. Maçta gösterilen sarı kart sayısı ise yalnızca ikidir. İkinci ve rövanş maçını ise 27 Şubat 1974 tarihinde İstanbul İnönü Stadı’nda yapmışlardır. O dönem Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Didi, Trabzonspor’un ise Ahmet Suat Özyazıcı’ydı. Fenerbahçe ilk galibeyitini bu maçta 16 Şubat 1974 günü 3-2'lik skor ile aldı. Rekabetteki ilk gol ise bu maçın 37.dakikasında Kadir Özcan'ın penaltı golüyle geldi.

Trabzonspor ise ilk galibiyetini 1975 yılında 2-1'lik skor ile aldı

2009-2010 sezonunun son maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşılaşan iki takımın maçı Burak Yılmaz ve Daniel Güiza'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitince Fenerbahçe sezonu 2.tamamlarken Bursaspor Beşiktaş'ı kendi sahasında mağlup etti ve Trabzonspor dışında ilk defa bir anadolu takımı şampiyon olmuş oldu. 2010-11 sezonunda 34 hafta boyunca kıyasıya bir rekabete giren bu iki takım, sezonun bitimine haftalar kala puanları eşitledi. Son maçlarda ise Fenerbahçe puan kaybı yapmayınca ikili averaj sonucunda Şampiyon Fenerbahçe olarak tescil edildi.