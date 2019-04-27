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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.04.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig heyecanı Fenerbahçe – Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe 30. hafta maçında Trabzonspor’u konuk edecek. Ekipte İsmail Köybaşı ile Mehmet Ekici cezalı oldukları için takımını Trabzonspor maçında yalnız bırakacak.Peki, tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig’in 30. Haftasının en önemli karşılaşmalarından Fenerbahçe – Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı son 18 maçta sadece bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili ekibe yenilen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadelede beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Durun ile Tarın Ongun üstlenecek.

Fenerbahçe'de iki isim eksik

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte ligin 28'inci haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan ve sonrasında yapılan tetkikler sonucu kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses ile ligin 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve sol üst arka adale zarında yırtık ile kanama tespit edilen Serdar Aziz, forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ile Mehmet Ekici cezalı oldukları için takımını Trabzonspor maçında yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor 123. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor , Süper Lig'de yapacakları maçla 123. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.

Fenerbahçe'yi 22 yıldır yenemiyor

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe'yi İstanbul'da 22 yıldır yenemiyor. Bordo mavililer, Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lık galibiyet alırken, söz konusu tarihten sonra dış sahada maç kazanamadı. İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Fenerbahçe, evinde açık ara üstün

İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe’nin 20, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunuyor, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul’daki lig maçı 2-2 biterken, tarafların Kadıköy’deki son 6 randevusundan 5’inde kazanan çıkmadı.

 

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