Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Onur sürprizi!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile ligin ikinci haftasındaki sıralama yeniden belirlenecek. İlk haftayı beraberlikle kapatan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında kendi evinde üç puan savaşı verecek. İlk hafta aldığı üç puanın üzerine yenisini eklemek isteyen Bordo Mavililer ise Kadıköy'de çetin bir mücadeleye çıkacak. Peki, zorlu geçmesi beklenen Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki takım hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig ikinci hafta müsabakası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te futbolseverlerle buluşacak. Bu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinin hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri’nde dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 19.00’da başladı ve 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fernandao ve Mehmet Ekici takımdan ayrı özel programlar dahilinde çalıştı.

Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Barış Aydil, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne gelerek antrenmanın bir bölümünü izledi.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

TRABZONSPOR HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Süper Lig'de bugün deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

DIŞ SAHADA SON YENİLGİ 245 GÜN ÖNCE

Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor.

17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.

ONUR, DÖNÜYOR

Geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak'ın takımdaki yerini alması bekleniyor.

Geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor ve bu sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyerek cezasını tamamlayan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe maçında tekrar formasına kavuşmuş olacak.