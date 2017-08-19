Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

43 yıllık rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 37 galibiyet aldı. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 15'i Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere son 16 resmi maçta yenemedi, rakibine son 10 müsabakada bir gol atabildi. Ligde yapılan 88 karşılaşmada Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, sarı-lacivertliler gol sayısında da 116-86 önde bulunuyor. Fenerbahçe'nin, evinde yaptığı maçlarda rakibine galibiyet sayısında 27-11 üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi. 1997'den bu yana Kadıköy'de galibiyete hasret kalan Trabzonspor, deplasmanda yaptığı son 27 maçta Fenerbahçe'yi sadece bir kez yenebildi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı 20 Ağustos Pazar akşamı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 120. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.



TRABZONSPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 15'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 16 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 16 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 6'sında berabere kaldı, galip gelemedi.







LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 116 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı, İstanbul'daki randevu ise 1-1 tamamlandı.



TRABZONSPOR, SON 10 MAÇTA BİR GOL ATABİLDİ

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı. Taraflar arasındaki son müsabaka ise 1-1 bitti ve bordo-mavili ekip uzun süre sonra golle buluştu. Bu arada, iki takım arasındaki son 10 maçın 4'ü golsüz bitti.

Trabzonspor, 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahadaki galibiyet özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek.



Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.



DIŞ SAHADA SON YENİLGİ 245 GÜN ÖNCE

Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor. 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.



ONUR, DÖNÜYOR

Geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak'ın takımdaki yerini alması bekleniyor. Geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor ve bu sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyerek cezasını tamamlayan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe maçında tekrar formasına kavuşmuş olacak.



CASTİLLO VE MEDJANİ SAKAT



Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Castillo ile Medjani, kadroda yer alamayacak. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket edecek.