Fenerbahçe Trabzon'da! Skrtel yok! Mehmet Ekici kadroda...

Özel bir uçak ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanından Trabzon'a hareket eden sarı-lacivertli takım saat 19.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında Şana mevkiinde bulunan Ramada Otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Kafilede sakatlığı bulunan Martin Skrtel yer almazken, Mehmet Ekici uzun süre sonra kadroda yer buldu.
Öte yandan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, en son 26 Kasım 2016 tarihinde sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç için Trabzon’a gelerek Rize’ye geçmişti.