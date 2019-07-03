Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampı için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
İstanbul'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.
Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.
Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek.
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Kafileyi Düzce'de karşılamak için bekleyen taraftarlar otobüsün Düzce Gişeler yerine takıma eşlik eden polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri’ne yönlendirilmesi sebebiyle futbolcuları göremedi.
KRUSE KAMPA KATILDI
DÜZCE Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki bir heyet, Fenerbahçe otobüsü Topuk Yaylası Tesisleri’ne girmeden önce yol üzerinde teknik direktör Ersun Yanal ile takım menajeri Volkan Ballı’ya çiçek ve yöresel meyvelerden hediye etti.
ABD’den yola çıkıp Kanada üzerinden Türkiye’ye gelen yeni transfer Max Kruse, takıma sonradan katıldı ve sarı lacivertliler ilk çalışmasını saat 18:30’da basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
REYES, KAMENİ VE VOLKAN YOK
MAX Kruse’nin takımla birlikte çalışmalara yarından itibaren başlaması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe’nin, ülkelerinin milli takımlarında olan futbolcularının da önümüzdeki günlerde kademeli olarak kampa katılacağı öğrenildi.
Ersun Yanal, Reyes, Kameni ve sözleşmesi sona eren Volkan Demirel’i kamp listesine almadı. Kameni’ye takım bulunmaya çalışılacağı, Reyes içinse yurt dışından gelen teklifler olduğu ve yüksek ihtimalle bunların değerlendirileceği belirtildi.
3 İSİM DAHA TOPUK’A GELECEK
BU arada Eljif Elmas, Miha Zajc ve Emre Belözoğlu’nun 10 Temmuz'da, Hasan Ali Kaldırım’ın ise 12 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil olacağı öğrenildi.
Ülkelerinin milli takımlarındaki Mauricio Isla ve Nabil Dirar da 21-27 Temmuz tarihleri arasında sarı lacivertli ekibin çalışmalarına katılacak.
KADRODA 26 FUTBOLCU VAR
SARI lacivertli ekibi kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Harun Tekin, Berke Özer, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Burak Albayrak, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Victor Moses, Barış Alıcı, Muhammed Gümüşkaya, Max Kruse, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.
GENÇLER İÇİN FIRSAT...
TEKNİK direktör Ersun Yanal ve ekibinin kamp çalışmalarındaki performanslarına göre genç futbolcuları değerlendirmeye alacağı ve gelecek sezon planlamasında gözüne giren isimlere yer verebileceği ifade edildi.
Yanal’ın Topuk Yaylası kampına götürdüğü U-19 takımından isimleri de özellikle göz önünde bulundurup değerlendireceği aktarıldı.
PAS VE TOP KAPMA ÇALIŞMALARI YAPTILAR
SAAT 18:30’da Düzce’deki ilk antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe’de futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. U-19 takımından oyuncular da A takımdan ayrı olarak idman yaptı. Sarı lacivertliler, çalışmalarına yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla devam edecek.
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