Fenerbahçe Tomas Soucek için harekete geçti | Transfer haberleri
Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal’ın da ısrarla istediği Tomas Soucek için Slavia Prag ile yeni bir transfer görüşmesi yapacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem Mehmet Topal hem de Jailson'la ilgili olumsuz raporunun ardından ön libero transferini de gündemine alan Fenerbahçe'de ilk hedef Soucek.
Sarı-Lacivertli yönetimin scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Çek yıldız için, Miroslav Stoch'un da formasını giydiği Slavia Prag'la ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Çek kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Slavia Prag'ın 24 yaşındaki Soucek için 8 milyon Euro istediği ifade edildi.
Sarı-Lacivertliler, 2021'e kadar sözleşmesi olan Soucek konusunda Çek kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak.
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