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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.01.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile resmi sözleşme imzaladı!

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Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile resmi sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. 

Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oyuncumuz Tolgay Arslan’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar diliyoruz."

"Dik duruşumla bu aileye geldim"

Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki yeni transferi Tolgay Arslan, imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirterek söze başlayan Tolgay Arslan, “Herkese çok teşekkür ederim. Hocamın, başkanımın ve yöneticilerin büyük emeği var. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım. Kararımı daha önceden vermiştim ve bu kararın arkasında durdum. Başkanım da, hocam da sağ olsunlar beni kırmadılar. Bu dik duruşumla bu aileye geldim. Ailem de çok mutlu. İnşallah güzel anlar yaşayacağız. Bana göre Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük camiası. Yurt dışından da teklifler geldi ama ben kararımı vermiştim. Menajerim, ‘Fenerbahçe seninle ilgileniyor’ demişti, bende bir ışık yandı. O anda her şey karanlıktı ve sadece Fenerbahçe’yi gördüm. Burada oynamak istedim. Bu kararı çok çabuk verdim” diye konuştu. 

"Savaşmayı hiçbir zaman bırakmayacağım" 

Taraftarlarımıza da seslenen Tolgay, şunları söyledi: 
“Ben sizi gördüm. Belki pas hatası yapacağım, belki kötü maç çıkaracağım ama savaşmayı hiçbir zaman bırakmayacağım. Forma için terimin son damlasına kadar savaşacağım ve hep birlikte güzel anlar yaşayacağız.” 

Türkiye’nin en büyük camiasında olduğunu belirten başarılı orta saha oyuncusu, “Çok kişiyle konuşmuştum ve gerçekten herkes aynı şeyi söyledi. İlk geldiğimde kendim de buna şahit oldum. Benim hedefim buraya gelmekti. Beşiktaş’ta eğer iyi bir performans göstermeseydim Fenerbahçe gibi bir kulüp beni bu camiaya layık görmezdi. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamıyorum. Taraftarla beraber çok güzel anlar yaşayacağız. Maçları takip ediyorum. Son maçta 32 bin taraftar geldi bu stada. Onlar daha iyisini hak ediyor. Biz de bunun için savaşacağız” sözlerini sarf etti. 

"Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum" 

Futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istediğini de sözlerine ekleyen başarılı orta saha oyuncusu, “Başkana da söylemiştim, inşallah futbolu burada bırakırım. Benim için kupa önemli. Bu kulübe kupalar yakışır. Elimden geleni yapacağım” ifadelerine değindi. 

Son olarak oynadığı pozisyon hakkında bilgi veren Tolgay Arslan, “Ben orta sahada oynarım. 6-8 numara en sevdiğim pozisyonlar. Savaşmayı da topu da çok severim. Ofansif - defansif oynarım, ikisini de severim” diyerek sözlerini noktaladı. 

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Tolgay, Fenerbahçe'de 18 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile resmi sözleşme imzaladı

 

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