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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİC
18.09.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ‘tekrar’ istiyor | Dereli: Kural hatası - Yavuz: Kararlar doğru

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Fenerbahçe ‘tekrar’ istiyor | Dereli: Kural hatası - Yavuz: Kararlar doğru

F.Bahçe’ye göre iki pozisyonda kural hatası var: 1) İlk golü öncesi Alanya taçı yanlış yerden kullandı, top yine Alanya’ya verildi. 2) İkinci gol öncesi Cisse ceza sahasını terk etmeden kaleci topu oyuna soktu, Özkahya oyunu devam ettirdi.

F. BAHÇE yönetimi, Alanya maçında ev sahibi takımın attığı ilk ve ikinci golle ilgili detaylı incelemelerde bulunup konuyu TFF itiraz seviyesine taşımaya karar verdi. Kurallar gereği 48 saatlik itiraz süresi bulunan sarı lacivertli yönetim, ince eleyip sık dokudu. İlk etapta yayıncı kuruluşun kameralarındaki görüntüler incelendi. İlk gol öncesinde, ev sahibi takımın yanlış yerden kullandığı taç atışında, tacın yeniden Alanyaspor’a verilmesi kural hatası olarak yorumlandı.

ALANYASPOR’un Cisse ile ikinci devrenin hemen başında bulduğu ikinci golün de görüntüleri incelendi. Pozisyonda aut atışı kullanıldığı sırada ceza sahasında Alanyasporlu futbolcuların bulunması kural hatası olarak değerlendirildi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde 48 saat kaidesini göz önünde bulundurarak itirazda bulunması ve nihai kararın talep edilmesi konusundaki işlemleri başlatması bekleniyor.

Real Madrid-Fenerbahçe maçının özetini izliyoruz;

TAÇ KURALI NE DiYOR?: TAÇ DOĞRU OLMAZSA TOP RAKiBE VERiLiR

MADDE 15/1: Top oyun alanına girince oyunda olur. Eğer top oyun alanına girmeden önce yere değerse, taç atışı aynı takım tarafından aynı yerden tekrar kullanılır. Eğer taç atışı doğru kullanılmazsa, rakip takım tarafından tekrar kullanılır.

KALECİ ATIŞI KURALI NE DiYOR?: RAKiP SAHADA KALANIN ‘NiYETi’ ÖNEMLi!

 KALE vuruşu kullanılırken, penaltı sahası içinden çıkmaya vakit bulamamış bir rakip futbolcu varsa hakem oyunu devam ettirir. Ancak, atış hızlı kullanılmış olsa da, alanda kasıtlı olarak kalan rakip takım oyuncusu avantaj elde edemez.

Bülent Yavuz: Kararlar doğru

HAKEM kararları; oyun kuralları çerçevesinde olayların gelişimine uygun sağ duyuya sahip olan hakemin kanaatine göre verilir. Hakem bir ikaz yapıncaya kadar, atış kullanılsa bile hakemin ikaz etmeye karar verdiği an dikkate alınarak geri dönüş söz konusudur. Alanya-F.Bahçe maçındaki olay da böyle. Hakem Halis Özkahya düdüğünü tam çalıp ikaz edeceği esnada oyuncu taç atışını kullanmıştır ancak bu sırada hakem düdüğünü çalmıştır. Haliyle ikaz anına hakem tam ikaza hazırlandığı anda taç atılmıştır. Bu durumda kural, hakemin ikaz anında verdiği karara dönmesine cevaz vermektedir. Halis Özkahya da  doğru olanı yapmıştır. Oyuncuya düdüğü ve eliyle atışın yaptığı yere göstererek oyunu yeniden başlatmıştır. Her iki olayda da kural hatasından bahsetmek doğru değildir.

Selçuk Dereli: Kural hatası var

IFAB’ın, “Zürih, 2 ağustos 2019. TD/2019-1.315/dre” diye yayımladığı sirkülerinde, “Aut hızlı kullandığı için rakip oyuncu ceza alanından çıkamamışsa hakem oyunu devam ettirir” maddesinin devamında şu kural getiriliyor: “Atış öncesinde kasıtlı olarak içeride kalan veya ceza alanına giren oyuncular vuruş hızlı bir şekilde yapılsa bile haksız bir avantaj elde etmemelidir.” Yani ceza alanındaki oyuncunun orada, kasten bulunup bulunmadığı önemli. Alanyalı oyuncu orada kalecinin atışı kullanışını gözetliyor. Böylece kasıt unsuru ve kural hatası gerçekleşmiş oluyor. Asıl sorun ise, YouTube kanalımda da değindiğim gibi, oyun kurallarında yapılan değişikliklerin hala bizim hakemlerimize verilmemiş olmasıdır. Taç atışına ise hakemin düdüğü çalma niyeti ve zamanı belli olmadığından kural hatası demek zor.

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