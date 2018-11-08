Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman kimdir?
Fenerbahçe'de Cocu'nun istifasından sonra takımın yönetimini devralan Erwin Koeman, geçici olarak yeni teknik direktör ilan edildi. Peki, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde takımın başında yer alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman kimdir hangi takımları çalıştırmıştır? İşte, o detaylar
Erwin Koeman, 20 Eylül 1961 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya geldi. Antrenörlük geçmişinden önce futbolculuk kariyerini Hollanda takımlarında sürdüren Koeman, Groningen, PSV, Mechelen takımlarında forma giydi.
Antranörlük kariyerine PSV'nin alt yapısında başlayan Koeman, aynı takımda asistanlık seviyesine yükseldi. 2004 yılında RKC Waalwijk'te teknik direktör olarak göreve gelen Koeman, 2005-2007 sezonunda Feyenoord, 2008-2010 sezonunda Macaristan, 2011'de Utrecht, 2012'de Eindhoven, 2012-2014 tarihlerinde yeniden RKC Waalwijk ve 2014'te Southampton'da görev aldı.
Erwin Koeman, 2018 yılı itibariyle Fenerbahçe'de asistan menajer olarak görev almıştır.
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