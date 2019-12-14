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Futbol
14.12.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe tek eksikle Sivas yolunda

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Fenerbahçe tek eksikle Sivas yolunda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek. Sarı lacivertlilerde Victor Moses'ten başka sakat futbolcu veya kart cezalısı bulunmuyor. 

Fenerbahçe tek eksikle Sivas yolunda

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