Fenerbahçe, tek değişiklikle Ankaragücü karşısında
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor ile oynanan ve hakkında kural hatası başvurusunda bulunulan maçta yer verdiği kadroda çok değişiklik yapmamayı tercih etti.
Bu akşam ligin 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü’nü ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde sadece sağ bekte değişiklik bekleniyor. Sakatlığı geçen Isla’nın sağ kulvardaki yerini alması bekleniyor.
HASAN ALi BEKLEMEDE
Sakatlıklardan çıkan ancak riske edilmek istenmeyen Moses ve Emre’nin ise sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.
Hasan Ali’nin de gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesine tam anlamıyla hazır olacağı belirtildi.
Isla’nın ilk 11’e dönüşüyle Ozan Tufan’ın orta sahaya geçeceği ve Gustavo ile birlikte görev yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertli takım, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle