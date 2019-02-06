Fenerbahçe Tarık Biberovic'i açıkladı! Euroleague...
Fenerbahçe Beko, 2001 doğumlu Tarık Biberovic'in Euroleague kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko,Tarık Biberovic'in Euroleague kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Beko’nun 2001 doğumlu oyuncusu Tarık Biberovic, ekibimizin EuroLeague kadrosuna dahil edilmiştir. Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos müsabakasından itibaren EuroLeague maç kadrolarında yer alabilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. / Fenerbahçe Spor Kulübü"
TÜRK VATANDAŞI OLMUŞTU
Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 2001 doğumlu Tarık Biberovic, Türk vatandaşlığına geçti.
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