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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe tarihinin en dramatik sezonu

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Fenerbahçe tarihinin en dramatik sezonu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, yapılan hamlelere rağmen bir türlü kötü gidişatı durduramıyor. Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla giren Fenerbahçe, tarihinin en dramatik ve en kötü sezonunu geçiriyor.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada sadece 17 puan toplayıp küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Fenerbahçe, son şoku alt lig takımı Ümraniyespor karşısında yaşadı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolundaki en büyük hedeflerden biri olan Türkiye Kupası'na son 16 turunda Ümraniyespor'a 2 maçta da yenilerek veda eden Fenerbahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam etti.

- 30 maçta sadece 7 galibiyet

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bir türlü ayağa kalkacak hamleleri yapamayan sarı-lacivertliler, 30 resmi maçta sadece 7 galibiyette kaldı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 18 maçta sadece 3 kez sahadan mutlu ayrıldı ve galibiyet sıralamasında en kötü 3 takımdan biri oldu. Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u 2 maçta da yenen ve taraftarına sadece bu karşılaşmalarda rahat bir nefes aldıran Fenerbahçe, son 16 turunda ise Ümraniyespor karşısındaki şok sonuçlardan kaçamadı.

Fenerbahçe, bu sezon en başarılı olduğu Avrupa kulvarında ise 8 maçta 2 galibiyet aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise aldığı 2 galibiyetle adını son 32 takım arasına yazdırdı.

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- Ersun Yanal da kötü başladı

Phillip Cocu ve Erwin Koeman'dan istediğini alamayan Fenerbahçe, taraftarın da büyük desteğiyle göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal'la da istediği çıkışı yakalayamadı.

Yanal yönetiminde 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, sadece kupada Giresunspor'u mağlup edebildi.

Ligde 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Ümraniyespor yenilgileriyle beraber Ersun Yanal dönemine de kötü bir başlangıç yapmış oldu.

- Beş yıl sonra çeyrek final göremedi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra çeyrek finali göremeden elendi.

Yine Ersun Yanal döneminde 2013-2014'te 4. turda alt lig ekibi Fethiyespor'a elenen Fenerbahçe, daha sonraki 4 sezonda ise en az yarı finale kadar gelmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki kupa macerası ise son 16 turunda sona erdi.

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