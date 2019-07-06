Fenerbahçe taraftarlarıyla buluşacak!
Düzce Topuk Yaylası’ndaki Serkan Acar Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını gerçekleştiren Fenerbahçe, yarın taraftarlarıyla bir araya gelecek.
Çevre illerden gelecek dernekler ve sarı lacivertli renklere gönül verenler, tesislerin hemen yanındaki göletin etrafında mangal yakacak.
Teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve futbolcular da izinli geçirecekleri pazar günü içerisinde taraftarların yanına gidip onlarla buluşacak.
Çalışmaların başladığı 3 Temmuz’dan bu yana verdikleri destekle sarı lacivertlileri yalnız bırakmayan Fenerbahçeliler, takımla ve teknik heyetle bir araya gelme fırsatını yakalayacak.
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