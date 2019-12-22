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GeriFutbol Fenerbahçe taraftarlarından Caner Erkin'e küfürlü tezahürat!
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Futbol
22.12.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarlarından Caner Erkin'e küfürlü tezahürat!

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Fenerbahçe taraftarlarından Caner Erkin'e küfürlü tezahürat!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcuları Caner Erkin aleyhine tazahüratlrada bulundu.

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisi öncesi eski futbolcuları Caner Erkin'e tepki gösterdi.

Maç öncesinde Beşiktaş'ın ısınmaya çıktığı sırada sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen Caner Erkin için küfürlü tezahürat yaptı.

Caner Erkin, geçmiş yıllarda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında da benzer tepkilerle karşılaşmıştı.

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