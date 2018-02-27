Fenerbahçe taraftarları serbest bırakıldı
Beşiktaş-Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanan maçta stada yasaklı madde soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 taraftar savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Taraftarlar spor müsabakalarının seyrinden men edildi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine davul içerisine gizledikleri meşaleleri stada soktukları iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçeli 5 taraftar, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet” suçundan çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldı. Stada yabancı madde sokmak ve başkalarına temin etmekten haklarında işlem başlatılan şüphelilerden ikisinin suçunu kabul ettiği, diğerlerinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan patlayıcı maddeleri stada soktuğunu kabul eden iki kişinin başkasına ait Passolig kartı ile stada giriş yaptığı belirlendi. Savcılık Passolig kartlarının gerçek sahiplerinin olayla bir ilgisinin olup olmadığını araştırıyor. Şüpheli 5 kişi spor müsabakalarından men edildi.
Şüphelilere destek olmak için çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da adliyeye geldi. İfade işlemi sonrası kalabalık grup sloganlar atarak adliyede ayrılırken adliye önünde de hatıra pozu çektirdiler.
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