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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
20.07.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, taraftarının önüne çıkıyor

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Fenerbahçe, taraftarının önüne çıkıyor

Sarı-lacivertli futbol takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında yarın Ülker Stadı'nda Hollanda ekibi Feyenoord'u hazırlık maçında konuk edecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında yarın sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'la geçti.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda Feyenoord'la oynayacak.

YENİLER TARAFTARIN ÖNÜNDE

Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek.

STADIN DOLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin stadında yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

Satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu ve Ülker Stadı'nın tamamının dolmasının beklendiği öğrenildi.

VAN PERSİE, FENERBAHÇE'YE KARŞI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek.

Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.

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