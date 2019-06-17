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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
17.06.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil ikilemi

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Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil ikilemi

France Football, Arsenal teknik direktörü Unai Emery’nin Mesut Özil'le ilgili raporunu yayınlayıp, ayrılığa vurgu yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarının bir kısmı 30 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertli formayı giymesinin büyük iş olacağını belirtirken bir diğer kesim ise "Hangi paraya gelecek" yorumları yaptı.

Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil aşkı bitmiyor. France Football, Arsenal'in Mesut Özil'i elden çıkartmak istediğini yazdı, sarı-lacivertli taraftarlar yine aşka geldi. Bir kesim; Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen 30 yaşındaki Türk 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesinin büyük iş olacağını sosyal medyada dile getirirken, diğer kesim de "Hangi paraya gelecek" yorumları ile olaya gerçekçi bir yaklaşımda bulundu.

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HAFTADA 2 MİLYON 730 BİN TL KAZANIYOR

Haberde, "Arsenal, Emery ile beraber küllerinden doğmayı umut ederken, yüksek maliyetli Özil'in performansı hayal kırıklığı yarattı. Arsenal, Özil'in fiyat-kalite değerlendirmesi yaptığı zaman istediği sonucu alamıyor. Emery de Özil'in takımdan ayrılmasına engel olmuyor" denildi. Mesut'un yılda 20 milyon Euro (haftada 390 bin Euro-yaklaşık 2 milyon 730 bin TL) kazanmasına rağmen 6 gol, 3 asistlik performans sergilemesine vurgu yapılan haberde, oyuncunun pek çok kulübün kasasını zorlayacağı belirtildi.

Geçen hafta 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe ile evlenen Mesut'un düğününe katılan Acun Ilıcalı'nın, "İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer" mesajı büyük ilgi görmüştü.

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