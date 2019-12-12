Fenerbahçe taraftarından Ergin Ataman'a tepki!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.

Anadolu Efes'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.



- Ergin Ataman'a tepki



Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.



- Ali Koç yalnız bırakmadı



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti.

Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç'a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.

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