Fenerbahçe taraftarından derbiye büyük ilgi!
Fenerbahçe taraftarları Beşiktaş maçına yoğun ilgi gösteriyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçemizin, 25 Şubat 2018 Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı mücadeleye dair taraftarlarımızdan Kulübümüze yoğun bilet talebi olmuştur. Deplasman bilet sınırımız dolayısıyla yeni talepler kabul edilmeyecek olup, başvuru sırasına göre talepler değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili taraftarımıza bilgi verilecektir. Taraftarlarımızın bilgisine sunar; ilgilerine teşekkür ederiz."
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