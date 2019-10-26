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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.10.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a jest

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Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a jest

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman’a Konyaspor maçı öncesinde çiçek takdim etti.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a çiçek verdi. Fenerbahçe’de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra teknik direktörlük yapan Kocaman’ı unutmayan taraftarlar, çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.

FENERBAHÇE'DE MOSES SEVİNCİ

 Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, yaşadığı sakatlık ardından 68 gün sonra ilk kez Konyaspor maçında sahada yer aldı.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep müsabakasının 77. dakikasında sakatlanan Victor Moses, 68 gün sonra Konyaspor maçında sahada oldu. Yaşadığı uyluk yırtığı sakatlığı sonrasında takımdan uzak kalan Nijeryalı futbolcu takımla beraber son haftalarda antrenmana çıkmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Konyaspor maçında ilk 11’de kendine yer bulan 28 yaşındaki futbolcu, böylece formasına kavuşmuş oldu.

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