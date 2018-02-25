Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a gidiyor
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya gidiyor.
Saat 14.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, "Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
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