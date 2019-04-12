Fenerbahçe taraftarı planı değiştirdi! Can Bartu...
Galatasaray derbisi öncesi koreografi hazırlıklarına çok önceden başlayan Fenerbahçe tribün grupları, tribünsel organizasyonların tamamını Can Bartu’nun anmasına yönelik şekilde revize etmeye başladı.
Fatih Saboviç / Spor Arena
Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi özel koreografi hazırlıklarına çok önceden başlayan Fenerbahçe tribün grupları, efsane Can Bartu’nun vefatı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Derbi için özel olarak hazırlanan tribünsel organizasyonların tamamının, Can Bartu’nun anmasına yönelik şekilde revize edilmeye başlandığı öğrenildi.
Sarı lacivertli taraftarlar Kadıköy’deki zorlu mücadelede yapacakları etkinliklerde, yalnızca efsane Bartu’ya saygı ve sevgilerini gösterecek.
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