Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil için kampanya başlattı
Arsenal, Mesut Özil’i istenmeyen adam ilan etti. Fenerbahçe taraftarı ise yıldız futbolcuya “Bize gel” diye mesaj yağdırdı...
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'i sosyal medyada adeta mesaj yağmuruna tuttu. 'Fener Ol' kampanyasına büyük destek veren taraftarlar yıldız oyuncuya, "Gel beraber mesut olalım" şeklinde mesajlar attı.
TARAFTARLAR BASKI KURDU
Daha önce ismi Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'e büyük baskı kuran Fenerbahçeli taraftarların bu şekilde oyuncuyu etkilemeye çalışacağı öğrenildi. Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılması gündemde..
FATURA MESUT ÖZİL'E KESİLDİ
UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 yenilen Arsenal'de taraftarlar ve İngiliz medyası faturayı Özil'e kesti. Morali bir hayli bozuk olan yıldız oyuncunun ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.
6 YILDIR ARSENAL'DE OYNUYOR
2013 yılında İspanyol devi Real Madrid'den Arsenal'e transfer olan Mesut Özil'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında bitiyor. Yıldız orta saha oyuncusu 92 kez Alman Milli Takımı forması giydi.
AŞKINI HİÇ GİZLEMEDİ!
Her fırsatta F.Bahçeli olduğunu söyleyen Mesut Özil'e sahip çıkan Sarı-Lacivertli taraftarlar yıldız oyuncunun transfer olmasını istiyor.
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