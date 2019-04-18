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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.04.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in adına kütüphane açtı

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Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in adına kütüphane açtı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren sarı-lacivertli taraftar Koray Şener’in adına Muğla’nın Bodrum ilçesinde kütüphane oluşturuldu.

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği’nce Çırkan Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Göker İlkokulu’nda oluşturulan ’Koray Şener Kütüphanesi’nin açılış kurdelesini, genç taraftarın babası Rıfat Şener ve annesi Gülümser Şener birlikte kesti.

Törende konuşan Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, Koray Şener’in adını yaşatmak için kütüphaneyi yaptırdıklarını belirterek, destek verenlere ve törene katılan Şener ailesine teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un da mektupla ve telefon açarak selam gönderdiğini ifade eden Sayın, "Koray kardeşimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar, bütün camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

Şener’in annesi Gülümser Şener ve babası Rıfat Şener de emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından katılımcılar, kütüphaneyi gezip, kitapları inceledi. Şener’in annesi Gülümser Şener, törene Fenerbahçe forması ile gelen 4’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kurtgözü’ne sarılarak duygulu anlar yaşadı.

Tören, katılımcıların kütüphanenin önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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