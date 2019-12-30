Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı umutlu tamamladı

Ligde 5 sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli ekip, ilk yarı sonunda puan cetvelinde 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, ilk devreyi lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamlasa da oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda taraftarına umut verdi.



34 gol attı, 21 gol yedi



İlk yarıda skorer bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, 17 karşılaşmada rakip ağları toplam 34 kez havalandırıp, maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe, 35'er gollü lider Demir Grup Sivasspor ve 3. sıradaki Trabzonspor'un ardından, ilk yarıda en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 17 müsabakada ağlarında ise 21 gole engel olamadı.



Sezona iyi başladı



Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan sarı-lacivertliler, ligin ilk 6 haftasında zorlu bir fikstüre denk geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, oldukça zorlu gözüken ilk 6 haftalık fikstürden az hasarlı ayrılmayı başardı.

Bu süreçte MKE Ankaragücü'nü de mağlup eden sarı-lacivertliler, içeride Trabzonspor ve deplasmanda Galatasaray ile yenişemedi.

Söz konusu dönemdeki tek mağlubiyetini, lige oldukça iyi bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yaşayan Fenerbahçe, 6. haftayı Alanya temsilcisinin ardından 2. sırada tamamladı.



Deplasmandaki kayıplar can sıktı



Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında özellikle deplasmanlarda beklentinin altında kaldı.

Seyircisi önünde başarılı bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, ilk 17 haftada konuk olduğu maçlarda ise bu performansın altında kaldı.

Ligin ilk yarısında 9 defa deplasmana giden Fenerbahçe, 3'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 10 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 12 gole engel olamadı.



İç sahada gollü galibiyetler



Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki deplasman performansının aksine, iç sahada gollü galibiyetlere imza attı.

Taraftarı önünde ilk devre boyunca göze hoş gelen bir futbol oynayan ve gollü maçlar çıkaran sarı-lacivertliler, 3 karşılaşmada rakiplerine 5'er gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk 17 haftasında seyircisi önünde 8 mücadeleye çıktı. Söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet ile 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği filelerine 5'er gol bıraktı.

Sarı-lacivertliler, içerideki diğer galibiyetlerini MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1, Kasımpaşa'ya karşı 3-2 ve Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorlarla elde etti.

Sezonun ilk yarısında iç sahada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, tek mağlubiyetini ise Antalyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.



Zorlu deplasmanlar geride kaldı



Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında nispeten zorlu deplasmanları geride bıraktı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor gibi rakipleriyle ilk yarı dış sahada karşılaşan sarı-lacivertliler, sürpriz puan kayıpları da yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle içerde 1-0 kaybedilen Antalyaspor ile deplasmanda aynı skorla kaybedilen İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelelerinden sonra büyük hayal kırıklığına uğradı.



İlk yarıda savunma alarm verdi



Sezonun ilk yarısında savunmadaki istikrarsız performans, önemli puan kayıplarına sebep oldu.

Lige kalecisinin yanı sıra stoper tandemini de değiştirerek başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda oynadığı 17 mücadelede kalesinde 21 gol gördü.

Fenerbahçe'de defans hattının istikrarsızlığı da taraftarları endişelendirdi. Yaz transfer döneminde özellikle sol bek pozisyonuna transfer yapılamamasının ardından, bu bölgede sadece Hasan Ali Kaldırım ile sezona giren Fenerbahçe, savunma hattında büyük sorun yaşadı.

Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'nin ilk yarıda sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle, o pozisyonda 11 maçta Nabil Dirar'ı oynatmak durumunda kaldı.

Fenerbahçe, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de önemli problemlerle karşılaştı. Sezona Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka ve Adil Rami savunma hattıyla başlayan sarı-lacivertliler, bu oyuncular içinden stoper ikilisini istikrarlı bir şekilde kullanamadı.

Serdar Aziz'in sezon başında, Sadık Çiftpınar'ın ilk yarının sonuna doğru yaşadığı sakatlık problemlerine, Zanka ve Adil Rami'nin kötü performansları da eklenince, teknik direktör Ersun Yanal bu pozisyonu daha çok orta saha oyuncusu Jailson ile doldurmaya çalıştı.

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