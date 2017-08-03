Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacakları rövanş maçı sonunda play-off'a kalmak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bu akşam sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımı karşısında Avrupa kupalarında 218. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa'da sahaya çıktığı 217 karşılaşmada 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım, Avusturya temsilcilerine karşı oynadığı 5 maçı da kaybetmezken, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Sturm Graz maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Fenerbahçe,UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı rövanş maçıyla Avrupa sahnesinde 218. kez sahaya çıkacak. Avrupa kupalarındaki 43. sezonuna, geçen hafta Sturm Graz'ı 2-1 yendiği maçla başlayan sarı-lacivertliler, bugüne dek yaptığı 217 maçta 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 272 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 321 gol gördü.



Avusturya takımlarına yenilmedi



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine karşı hiç maç kaybetmedi. İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg'la da ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım Sturm Graz'ı geçen hafta deplasmanda 2-1 yenerek Avusturya takımları karşısındaki üstünlüğünü korumuştu. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Avusturya takımlarıyla oynadığı 2 maçı da galip bitirdi.



Sturm Graz sadece Fenerbahçe'ye kaybetti



Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi. Fenerbahçe'yle karşılaşmadan önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşen Sturm Graz, rakibine üstünlük kurmuştu. Galatasaray karşısında oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz'ın Türk takımları karşısındaki namağlup unvanını Fenerbahçe sonlandırdı. Öte yandan Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 31 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Türk takımları 12 galibiyet alırken, 13 yenilgi yaşadı. İki ülkenin takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle bitti.









Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Rus futbolcu Roman Neustaedter'le katıldı. İlk maç sonunda 2-1 galip gelerek küçük bir avantaj elde ettiklerini dile getiren Kocaman, "Rakibimiz maçın sonlarında, biz de oyundan düşünce neler yapabileceğini kolaylıkla gösterdi. Son derece organize bir takım. Fırsat bulurlarsa hemen kendi oyunlarını kabul ettirmek için her şeyi yapıyorlar. Lig maçlarını da kazandılar. Futbolun doğruları konusunda da şu anda çok eksiklerimiz var. Play-off'a devam ederek gruplara kalmak temel amacımız." ifadelerini kullandı. Sezon öncesi taraftarların kombine kartlara ve Sturm Graz maçının biletlerine gösterdiği ilgiden mutlu olduğunu anlatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Son derece mutluyum. Bu takımın ve kulübün en büyük dinamiği taraftarı. Taraftarsız bir Fenerbahçe düşünmek mümkün değil. 3 Temmuz gibi bir dönemi geçirmiş, tüm dünyaya kenetlenmenin ne olduğu göstermiş bir taraftar. Burasını rakipler için cehenneme çeviren bir taraftarımız var. Onların beklentilerine cevap vermemiz lazım ki bu sayıyı ileri doğru götürelim. Herkesi buraya çekebilmek için futbol anlamında her şeyi yapacağımızın sözünü veriyorum."



Van Persie iyileşti



Kocaman, Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Van Persie dün antrenmana çıktı. Oynamaması için olumsuz bir geri dönüş olmadı. Son antrenmanda bir daha bakacağız. Olumsuz bir şey olmazsa kadroda bulunması önemli bir güç olacak. Kadroya almak isteyeceğim." dedi. Aykut Kocaman, bu akşam kalede Volkan Demirel'in oynayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir sıkıntı olmazsa bu akşam kalede Volkan oynayacak. Kameni de toparlandı ve yetenekli bir isim. Turu geçersek Avrupa Ligi, lig ve kupada oyuncularımızı yönlendirmeye başlayacağız. Isla, Şili Milli Takımı ile son maçını 24 Haziran'da oynadı. Uzun bir sürenin ardından dinlenme fırsatı bulamadı. Fiziksel uyum sürecini çabuk atlattı. Bir hafta, 10 gün içinde onu ana karakter olarak düşüneceğiz."

İstedikleri seviye için yaklaşık 2,5 aya ihtiyaç duyduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, hedefleriyle ilgili gelen soruyu şöyle cevapladı:

"Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olursa olsun hedef sıralamasına sahip değildir. Önceliğimiz yok. Avrupa Ligi, lig, Türkiye Kupası diye ayırmanın bir anlamı yok. Bu kulüp her maçı kazanmak ve en iyisi olmak ister. En önemli maç bu akşam. Turu geçtikten sonra duruma bakacağız."



"Heyecanlıyım"



Aykut Kocaman, bin 544 gün sonra Kadıköy'de tekrar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak sahaya çıkacağı için büyük bir heyecan duyduğunu vurguladı. Ülker Stadı'nın zeminine yapılan hibrit çim uygulamasını öven Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi futbol iyi zeminde oynanır. Yönetim kurulu bu yünde ciddi bir adım attı. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda topun daha fazla bizde olacağı ihtimalini düşündüğümüz zaman bu saha bence daha iyi olacaktır. Tekrar Kadıköy'e çıkacağım için de heyecanlıyım. 'Heyecanlıyım' kelimesi kime ne anlatır bilmem ama bana çok şey anlatıyor. Tribünlerin de dolacak olması heyecanımızla beraber sorumluluğumuzu ve kaygıyı artırıyor. Kaygıyı yenip pozitife çevirmek bu akşamki en önemli gücümüz olacak ."



Neustaedter: "Burada mutluyum"



Sarı-lacivertli futbolcu Neustaedter, adının transfer haberleriyle geçmesine rağmen Fenerbahçe'de mutlu olduğunu anlattı. Rus futbolcu, "Çok önemli bir maç oynayacağız bu akşam. Türkiye'de çok şey yazıldığını biliyorum. Şu anda sadece bu akşama konsantre olacağım. Burada mutluyum ve oynayacağım için sevinçliyim. Takımıma destek vermek istiyorum." diye konuştu.

Sturm Graz karşısında kendilerine güvendiklerini vurgulayan Neustaedter, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferi konusunda ise, "Başka arkadaşlarımızı devreye sokacağız. Farklı pozisyonlarda oynayacak arkadaşlarımız var. Takım olarak bu kaybı telafi edebiliriz. Teknik direktörümüz bize güven veriyor. Sahada ne yapabileceğimizi biliyoruz. Her şeyin zamana ihtiyacı var doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.