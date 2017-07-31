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Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Sturm Graz maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe kendi sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Fenerbahçe saha avantajını eline geçirmişti. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe Sturm Graz maçı için geri sayım devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 galip gelerek avantaja çeviren Sarı Lacivertliler, ikinci mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm sporseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Ülker Stadyumu'nda 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz hertürlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. 1-0'lık mağlubiyette dahi bir üst tura çıkacak Fenerbahçe 2-1 yenilirse maç uzatmalara gidecek. 2 farklı mağlubiyetlerde ise Avusturya ekibi Sturm Graz turu geçen takım olacak.

 

 

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