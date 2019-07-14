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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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14.07.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Stoke City ile anlaştı! Ndiaye...

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Stoke City ile anlaşan Fenerbahçe Ndiaye “Evet” derse, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına 1.5 milyon Euro’ya kiralayacak. Seneye de 4.5 milyon Euro’ya Senegalli oyuncunun tapusunu alacak.

Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe son olarak Garry Rodrigues'e çubuklu formayı giydirirken sıradaki ismin geçtiğimiz sezonu G.Saray'da geçiren Badou Ndiaye olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin bu transferde de büyük aşama kaydettiği ifade edildi.

MALİYETİ SON DERECE UYGUN

Sarı-lacivertli kurmaylar Stoke City ile 1.5 milyon Euro kiralama ücreti, 4.5 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonunda anlaşma sağladı. Şimdi gözler Senegalli futbolcu Ndiaye'ye çevrildi.

Rodrigues, ilk antrenmanında tek çalıştı
Rodrigues, ilk antrenmanında tek çalıştı 

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Şu anda Afrika Kupası'nda olan Ndiaye, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Ancak Senegalli yıldıza bir teklifin daha olduğu ve kesin kararı için birkaç gün izin istediği ortaya çıktı..

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE...

Fakat en iyi teklifin hala Fenerbahçe'ninki olduğu gelen haberler arasında. Badou Ndiaye olumlu cevap verirse Afrika Kupası'nın bitimiyle birlikte imzalar atılacak...

Fenerbahçe Stoke City ile anlaştı Ndiaye...

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