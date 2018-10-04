Fenerbahçe, Avrupa'da 224. randevuda.. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 223 maçta 81 galibiyet alırken, 46 kez berabere kaldı, 96 müsabakada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, 56. maçına çıkacağı UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 28 kez galip gelip, 15 beraberlik ve 12 yenilgi aldı

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı. Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele öncesinde henüz canlı yayın bilgileri belli olmazken, geçtiğimiz hafta tüm Avrupa Ligi mücadeleleri beIN Sports tarafından şifresiz olarak ekranlara gelmişti. Bu akşamki yayınlar için durum merak edilirken yayıncı kuruluştan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli olur olmaz haberimizde olacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde 56. maç



Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.



En büyük başarı yarı final



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.



Son UEFA grubundan lider çıktı



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

İstatistikler

Fenerbahçe ile Spartak Trnava, tarihlerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında karşılaşıyor. Avrupa arenasında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Avrupa kupalarında dört maçtır evinde galibiyete hasret olan Fenerbahçe, daha önce oynadığı yedi iç saha karşılaşmasında rakiplerini yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, Spartak Trnava'nın Avrupa kupalarında karşılaşacağı üçüncü Türk rakibi olacak. Slovak ekibi bugüne kadar temsilcilerimizle oynadığı ikişer maçtan evindekileri kazandı, deplasmandakileri kaybetti. Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda tek yenilgi alan Spartak Trnava, daha önceki beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti. İlk hafta maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe, Fenerbahçe, 20 Ekim 2016'daki Manchester United karşılaşmasından bu yana ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında kalesinde dört gol birden gördü.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en fazla sarı kart gören takım Spartak Trnava'ydı. Slovak ekibi, aynı zamanda Dudelange'nin ardından en çok faul yapan ekip oldu. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en az isabetli pas yapan ve en düşük pas yüzdesi yakalayan takım Spartak Trnava'ydı. Bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı sekiz gol yedi farklı oyuncudan gelirken; birden fazla kez rakip fileleri havalandıran tek isim Andre Ayew. 2018/19 sezonunda Spartak Trnava formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Erik Grendel.