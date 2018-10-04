Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
04.10.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçına çıkacak. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler Fenerbahçe maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Peki Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve mücadele şifreli mi yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar

Fenerbahçe, Avrupa'da 224. randevuda.. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 223 maçta 81 galibiyet alırken, 46 kez berabere kaldı, 96 müsabakada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, 56. maçına çıkacağı UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 28 kez galip gelip, 15 beraberlik ve 12 yenilgi aldı
UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı. Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele öncesinde henüz canlı yayın bilgileri belli olmazken, geçtiğimiz hafta tüm Avrupa Ligi mücadeleleri beIN Sports tarafından şifresiz olarak ekranlara gelmişti. Bu akşamki yayınlar için durum merak edilirken yayıncı kuruluştan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli olur olmaz haberimizde olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 56. maç

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

İstatistikler

Fenerbahçe ile Spartak Trnava, tarihlerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında karşılaşıyor. Avrupa arenasında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Avrupa kupalarında dört maçtır evinde galibiyete hasret olan Fenerbahçe, daha önce oynadığı yedi iç saha karşılaşmasında rakiplerini yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, Spartak Trnava'nın Avrupa kupalarında karşılaşacağı üçüncü Türk rakibi olacak. Slovak ekibi bugüne kadar temsilcilerimizle oynadığı ikişer maçtan evindekileri kazandı, deplasmandakileri kaybetti. Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda tek yenilgi alan Spartak Trnava, daha önceki beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti. İlk hafta maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe, Fenerbahçe, 20 Ekim 2016'daki Manchester United karşılaşmasından bu yana ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında kalesinde dört gol birden gördü.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en fazla sarı kart gören takım Spartak Trnava'ydı. Slovak ekibi, aynı zamanda Dudelange'nin ardından en çok faul yapan ekip oldu. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en az isabetli pas yapan ve en düşük pas yüzdesi yakalayan takım Spartak Trnava'ydı. Bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı sekiz gol yedi farklı oyuncudan gelirken; birden fazla kez rakip fileleri havalandıran tek isim Andre Ayew. 2018/19 sezonunda Spartak Trnava formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Erik Grendel.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

G.Saraylılar bayram yapacak! İngilizler duyurdu...

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Abdülkadir ve Yusuf bombası! Transfer...

Yılbaşında uçuyor! Bilic onu götürüyor...