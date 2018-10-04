Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri
GeriFutbol Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
04.10.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi sporseverlerin ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovak ekip Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadığı ilk maçta beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe bu akşam Spartak Trnava karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Mücadele öncesinde ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak?

Avrupa'da çıktığı son 9 maçtan sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, kötü gidişata dur demek için rakibi karşısında tüm kozlarını oynayacak. Kendi liginde çıktığı son iki maçı da mağlubiyetle kapatan Spartak Trnava, temsilcimiz Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Taraftarını önünde Spartak Trnava'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmak için sahada olacak. Mücadele öncesinde maçın merakla beklenen yayın bilgileri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak?

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Skrtel, Neustadter, Reyes, Elif Elmas, Jailson, Ayew, Frey, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Chanturishvili, Grendel, Godal, Toth, Bakos, Oravec, Rada, Jirka, Gressak

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile karşılaşacak. 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.

NOTLAR:

UEFA Avrupa Ligi'nde 56. maç

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

En büyük başarı yarı final

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

Son UEFA grubundan lider çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak İşte maçın ilk 11leri

Spartak Trnava'yı yakından tanıyalım

Slovakya Ligi'ndeki tek şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda elde eden Spartak Trnava, Çekoslavakya zamanında ise 5 kez mutlu sona ulaştı. Spartak Trnava, Çekoslavakya döneminde 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spartak Trnava, bu organizasyonda 1972-1973 ve 1973-1974 sezonlarında da çeyrek final oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Bosna Hersek'ten Zrinjski ve Polonya'dan Legia Varşova'yı elemesine rağmen, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 3. ön eleme turunda geçemedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Slovenya'dan Ljubljana'yı eleyerek gruplara yükseldi.

Teknik direktörlüğünü 48 yaşındaki Çek çalıştırıcı Radoslav Latal'ın yaptığı kırmızı-siyahlılar, Slovakya Ligi'nde geride kalan 10 hafta sonunda, 8 puanla 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava tarihlerinde ilk kez birbirine rakip olacak. Fenerbahçe, ayrıca Avrupa kupaları tarihinde de ilk kez bir Slovak temsilcisiyle mücadele edecek.

Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Kubilay Yılmaz'ı da bulunduran Spartak Trnava'nın kadrosunda, piyasa değeri 1 milyon avronun üzerinde hiçbir oyuncunun bulunmaması da dikkati çekiyor.

Kırmızı-siyahlılar maçlarını Trnava şehrindeki 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Cengiz Ünder yıldızların arasında! Büyük onur

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası