Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte maçın ilk 11'leri
Fenerbahçe Spartak Trnava maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi sporseverlerin ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovak ekip Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadığı ilk maçta beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe bu akşam Spartak Trnava karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Mücadele öncesinde ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak?
Avrupa'da çıktığı son 9 maçtan sadece birini kazanabilen Fenerbahçe, kötü gidişata dur demek için rakibi karşısında tüm kozlarını oynayacak. Kendi liginde çıktığı son iki maçı da mağlubiyetle kapatan Spartak Trnava, temsilcimiz Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Taraftarını önünde Spartak Trnava'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmak için sahada olacak. Mücadele öncesinde maçın merakla beklenen yayın bilgileri açıklandı. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava UEFA maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta şifresiz olarak mı yayınlanacak?
İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Skrtel, Neustadter, Reyes, Elif Elmas, Jailson, Ayew, Frey, Slimani
Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Chanturishvili, Grendel, Godal, Toth, Bakos, Oravec, Rada, Jirka, Gressak
FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile karşılaşacak. 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.
NOTLAR:
UEFA Avrupa Ligi'nde 56. maç
Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.
En büyük başarı yarı final
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.
Son UEFA grubundan lider çıktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Spartak Trnava'yı yakından tanıyalım
Slovakya Ligi'ndeki tek şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda elde eden Spartak Trnava, Çekoslavakya zamanında ise 5 kez mutlu sona ulaştı. Spartak Trnava, Çekoslavakya döneminde 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spartak Trnava, bu organizasyonda 1972-1973 ve 1973-1974 sezonlarında da çeyrek final oynadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Bosna Hersek'ten Zrinjski ve Polonya'dan Legia Varşova'yı elemesine rağmen, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 3. ön eleme turunda geçemedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Slovenya'dan Ljubljana'yı eleyerek gruplara yükseldi.
Teknik direktörlüğünü 48 yaşındaki Çek çalıştırıcı Radoslav Latal'ın yaptığı kırmızı-siyahlılar, Slovakya Ligi'nde geride kalan 10 hafta sonunda, 8 puanla 9. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ile Spartak Trnava tarihlerinde ilk kez birbirine rakip olacak. Fenerbahçe, ayrıca Avrupa kupaları tarihinde de ilk kez bir Slovak temsilcisiyle mücadele edecek.
Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Kubilay Yılmaz'ı da bulunduran Spartak Trnava'nın kadrosunda, piyasa değeri 1 milyon avronun üzerinde hiçbir oyuncunun bulunmaması da dikkati çekiyor.
Kırmızı-siyahlılar maçlarını Trnava şehrindeki 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyor.
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