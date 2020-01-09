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Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Vedat Muriç'in yanına yıldız forvet...

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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Vedat Muriç'in yanına yıldız forvet...

Devre arası transfer döneminde hareketli dakikalar yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü transfer döneminde ilk imzayı attırdı. Fenerbahçe transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Sİmon Falette'i resmen açıkladı. Gineli savunmacı Sarı Lacivertliler'de sezonu sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek. Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transfer döneminde oyuncu satarak transfer gerçekleştirme peşinde. Peki devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması ve takıma transfer edilmesi beklenen futbolcular kimler? İşte spor basınında sarı-lacivertli kulüpte yaşanan transfer gelişmeleri şu şekilde...

FENERBAHÇE'NİN RODRİGUEZ İNADI

Kırmızı-Siyahlılar, Rodriguez’i göndermeye hazır olduğunu ancak oyuncuyu kiralık vermeyeceğini Fenerbahçe’ye iletmişti. İtalyan basını ise Napoli ve Warford’un da talip olduğu 27 yaşındaki futbolcunun bedelinin 10 milyon Euro olarak belirlendiğini yazdı. Sarı- Lacivertliler’in bu rakamı ödemesi imkansız. Ancak Kanarya, kiralama konusunda ısrarcı. Comolli, Rodriguez ve oyuncunun menajeriyle  görüşüp, “Geliriz” yanıtını aldı. Fenerbahçe, bunu avantaja çevirip başarılı oyuncuyu kiralamak için sonuna kadar çabalayacak. (Fanatik)

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Vedat Muriçin yanına yıldız forvet...

VEDAT MURİQİ NEFES ALACAK! FORVETE CHOUPO-MOTING

Fenerbahçe, sol bek çalışmalarını sürdürüyor ama bir yandan kanat-forvet yada Muriç'i yedekleyebilecek bir santrfor arayışı da devam ediyor. Bu isimlerin başında da Choupo-Moting geliyor. Yönetim, Moting'in Türkiye'de oynamayı çok istediği ve Fenerbahçe'ye gelmek istediğin öğrenmiş ve Paris Saint-Germain ile görüşmüştü. Kamerunlu golcünün PSG'de mutlu olmadığını ve oynayabileceği bir kulüpte kendini yeniden göstermek istediği belirtildi. (A Spor)

 

RAMI GİTMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Adil Rami, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek için yönetimle masaya oturdu.Fransız basınından RMC Sport, sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin uzağında performans sergileyen savunmacının takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiğini öne sürdü. Söz konusu haberde 34 yaşındaki futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılacağı ve resmi açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılacağı iddia edildi. Adil Rami bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 4 resmi maçta forma giyebildi. (Fotomaç)

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ZAJC İÇİN 6 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Miha Zajc'a İtalyan ekibi Brescia talip oldu. Brescialı yöneticilerin 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Sloven oyuncu bonservisiyle birlikte Brescia'ya verilecek. Fenerbahçe'nin Sloven futbolcu için 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği ortaya çıktı. (Fotomaç)

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Süleyman Arat aktarıyor: Fenerbahçe'de tek eksik Emre BelözoğluSezonun 2. yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. İstanbul'daki uçakların kalkmaması nedeniyle kaptan Emre Belözoğlu kampa gecikmeli olarak katılıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ise sarı-lacivertli oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yanal, sabah çalışmasında da Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi. Muhabirimiz Süleyman Arat Fenerbahçe'nin Antalya kampından aktardı...
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