Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri | Rodriguez geliyor ama o gidiyor...

Fenerbahçe, her konuda anlaştığı Ricardo Rodriguez'i bekletmeye devam ediyor. Harcama limiti konusunda Tahkim'e itirazda bulunan sarı-lacivertliler, olumlu kararın çıkması halinde Milan'ın İsviçreli sol bekine imza attıracak.



Fenerbahçe'nin cuma gününe kadar mali durumun netleşeceğini ilettiği 27 yaşındaki oyuncunun da kendisine gelen diğer teklifleri beklettiği öğrenildi.

ZAJC GÜN SAYIYOR



Sloven orta saha oyuncusu, Brescia ile Fenerbahçe’nin kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmasının ardından bavullarını topladı. Zajc, yönetimin onay vermesinin ardından İtalya’ya gidecek.

Ali Koç, “Oyuncu satsak da transfer yapamayacağız. Bu nedenle göndermemizin anlamı yok” dese de Mehmet Ekici kadroya yazılacağı için Zajc’ın gidişine onay verildi.





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