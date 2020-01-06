Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Mauricio Isla, Boca Juniors yolunda...

Arjantin basınında çıkan haberlerde; Boca Juniors Teknik Direktörü Miguel Angel Russo'nun iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadığı ve Isla'yı takıma monte etmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki sağ beki Isla'nın da eski kulübü Boca Juniors'ta oynamaması için herhangi bir neden olmadığı kaydedildi.

Sezon başında da Isla'yı isteyen Boca Juniors'un bu isteğinin yerine gelmemesinin sebebi maliyet olduğu ifade edilirken; Russo'nun isteğiyle bir kez daha girişimlerin olacağı belirtiliyor.

"ANLAŞMA OLMAZSA SEZON SONUNDA 3 YILLIK SÖZLEŞME"

Boca Juniors'ta futbolun patronu olan Juan Roman Riquelme'nin Isla'ya 3 yıllık sözleşme önereceği de haberin devamında yer aldı.

Arjantin devinin sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Isla'yı Ocak ayında kadrosuna katamazsa sezon sonunda bonservissiz şekilde renklerine bağlayacağı ifade ediliyor.

31 yaşındaki Şilili Isla 2017-2018 sezonunda Cagliari'den sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 86 resmi maça çıktı. (Sporx)

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